Musk convierte en servicio de pago que su IA pueda “desnudar” mujeres

El propietario de la red social X, el multimillonario Elon Musk, ha decidido limitar la aplicación de generación y edición de material audiovisual de su plataforma de inteligencia artificial, Grok, después de la avalancha de quejas por la generación de vídeos pornográficos de mujeres sin su consentimiento, así como de imágenes simulando agresiones y feminicidios. Un hecho que vulnera el derecho a la imagen, a la vida privada y al honor. A raíz de esta polémica internacional, Musk anunció la limitación de esta IA en un mensaje en su propia red social, aunque dejó abiertas las habilidades de la aplicación para los suscriptores de pago de X. Por su parte, diferentes países, entre ellos España, han advertido a Musk con bloquear Grok. Una amenaza que ya ha cumplido Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, al considerar que la creación de imagenes sexuales falsas sin consentimiento de las personas agraviadas es “una violación grave de los derechos humanos”. El país asiático tiene unas 25 millones de cuentas en la red social X.