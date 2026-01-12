Un joven de 17 años sufre un accidente grave de patinete en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un adolescente de 17 años resultó herido de carácter grave ayer por la tarde en un accidente con un patinete eléctrico en Pardinyes, según ha podido saber este periódico. El siniestro se produjo, por causas desconocidas y que se están investigando, en la calle Anastasi Pinós y la víctima fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova.

Los servicios de emergencia fueron alertados a las 16.50 horas y al lugar acudieron dos ambulancias del SEM, una básica y otra avanzada, y patrullas de la Guardia Urbana. Al parecer, el usuario del vehículo de movilidad personal (VMP) habría sufrido una caída y presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Tras ser atendido in situ, fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico grave, según informó el SEM anoche. Todo parece indicar que sufrió un traumatismo craneal. Por su parte, la Guardia Urbana se hizo cargo de la investigación.

Cabe recordar que está previsto que este año entre en vigor la obligación de que los patinetes eléctricos deban estar registrados y un seguro obligatorio.

En cuanto a la siniestralidad, entre enero y septiembre del año pasado se registraron en la capital del Segrià un total 130 accidentes con vehículos de movilidad personal por los 144 del mismo período del año anterior, según informó la Paeria. En total, en los nueve primeros meses del año hubo 1.726 siniestros viales en la ciudad, la mayoría leves y se contabilizaron dos víctimas mortales. En todo el 2024 se produjeron 2.343, con 356 heridos, 21 de ellos graves y tres fallecidos. Hubo una disminución de atropellos: de 99 en 2024 a 86 hasta septiembre de 2025.