Miembros de la Internacional Antifascista de los Países Catalanes y la Asamblea Bolivariana de Cataluña en la presentación de la manifestación unitaria contra la "agresión imperialista" de los Estados Unidos.

La Asamblea Bolivariana de Cataluña, de entre otras organizaciones sociales, han convocado una manifestación unitaria el sábado 17 de enero en los Jardinets de Gràcia en respuesta a la reciente acción militar de los Estados Unidos contra Venezuela. El llamamiento se ha hecho pública este martes en rueda de prensa, donde las organizaciones han señalado que el objetivo es protestar contra "la agresión imperialista norteamericana" y reclamar la libertad inmediata del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, retenidos a raíz de la operación internacional llevada a cabo esta misma semana.

También reclaman “la adopción de medidas efectivas de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela” y exigen el cierre de las bases de Rota y Morón de la Frontera, así como la salida de la OTAN. Al mismo tiempo, han pedido en la UE que contribuya a la “desescalada bélica” y que priorice la vía diplomática y pacífica.

El portavoz de la Internacional Antifascista de los Países Catalanes, Bernat Cases, ha gritado a la movilización para “protestar contra la agresión imperialista de los Estados Unidos” en Venezuela, que “atenta contra la soberanía de los pueblos y el derecho a la autodeterminación”, así como para denunciar el “secuestro del legítimo presidente”, Nicolás Maduro, y la diputada Cilia Flores. “Este secuestro criminal crea un precedente muy peligroso para la paz, los derechos, y la convivencia en el mundo”, ha dicho. Cases ha señalado que la intervención de Venezuela “vulnera todos los principios del sistema liberal” y permite a los Estados Unidos avanzar hacia “su proyecto de dominación mundial”.

Por su parte, Irene García, de la Asamblea Bolivariana de Cataluña, ha apelado a la solidaridad “con el pueblo venezolano y su presidente” y ha denunciado que los ataques de los Estados Unidos a Venezuela “no son en nombre de la democracia ni de una supuesta limpieza del narcotráfico”, sino que son “ataques imperialistas para controlar el mundo desde los Estados Unidos”.

Unas ochenta de organizaciones adheridas

Organizaciones sociales, cívicas, sindicales y políticas de Cataluña como la CUP, Cerca, CNT, CCOO, UGT, de entre otros, se han adherido a la manifestación unitaria.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos y Comuns también se han unido a la movilización contra “la agresión de los Estados Unidos en Venezuela”, y sus “amenazas de dominación” de América Latina y el resto de mundo.