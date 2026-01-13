Vulneración de derechos de personas con discapacidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) presentó ayer un informe en el que señala las principales vulneraciones del colectivo, la mayoría relacionadas con el derecho a la accesibilidad. También destacan las vinculadas con los derechos a la educación, a la salud y con la participación en actividades culturales, de ocio y deporte. Así lo señaló la presidenta de la entidad, la leridana Mercè Batlle, quien también lidera la asociación Aremi, dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral y discapacidades similares. Según Batlle, entre las propuestas de mejora se incluyen un mayor compromiso institucional, inversiones en accesibilidad, una educación y ocupación inclusivas, un modelo de atención comunitaria y más sensibilización y mejoras burocráticas.

El informe también indica que, pese a algunos avances legislativos y “ciertas iniciativas institucionales bien orientadas, pero todavía limitadas, la realidad cotidiana de muchas personas con discapacidad continua marcada por obstáculos que limitan su participación en igualdad de condiciones y vulneran derechos fundamentales que tendrían que estar plenamente garantizados en un Estado social y democrático de derecho”. En el ámbito de la salud, señalan que hay dificultades para acceder a servicios sanitarios especializados y a profesionales que “tengan una formación adecuada sobre sus necesidades”. Según el informe, se han detectado prácticas sanitarias que “reproducen estereotipos y paternalismos” o abordajes inadecuados como la sobremedicación o la falta de apoyos para una comunicación accesible. Desde la asociación alertan de que la situación de las mujeres y niñas con discapacidad “continúa siendo especialmente preocupante” con más discriminaciones.

Al acto asistió la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, quien anunció que en las próximas semanas habrá avances sobre el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.