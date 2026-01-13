ENTIDADES
Vulneración de derechos de personas con discapacidad
En accesibilidad, educación, cultura, ocio o sanidad. El colectivo pide más recursos y profesionales especializados
El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) presentó ayer un informe en el que señala las principales vulneraciones del colectivo, la mayoría relacionadas con el derecho a la accesibilidad. También destacan las vinculadas con los derechos a la educación, a la salud y con la participación en actividades culturales, de ocio y deporte. Así lo señaló la presidenta de la entidad, la leridana Mercè Batlle, quien también lidera la asociación Aremi, dedicada a la atención de personas con parálisis cerebral y discapacidades similares. Según Batlle, entre las propuestas de mejora se incluyen un mayor compromiso institucional, inversiones en accesibilidad, una educación y ocupación inclusivas, un modelo de atención comunitaria y más sensibilización y mejoras burocráticas.
El informe también indica que, pese a algunos avances legislativos y “ciertas iniciativas institucionales bien orientadas, pero todavía limitadas, la realidad cotidiana de muchas personas con discapacidad continua marcada por obstáculos que limitan su participación en igualdad de condiciones y vulneran derechos fundamentales que tendrían que estar plenamente garantizados en un Estado social y democrático de derecho”. En el ámbito de la salud, señalan que hay dificultades para acceder a servicios sanitarios especializados y a profesionales que “tengan una formación adecuada sobre sus necesidades”. Según el informe, se han detectado prácticas sanitarias que “reproducen estereotipos y paternalismos” o abordajes inadecuados como la sobremedicación o la falta de apoyos para una comunicación accesible. Desde la asociación alertan de que la situación de las mujeres y niñas con discapacidad “continúa siendo especialmente preocupante” con más discriminaciones.
Al acto asistió la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mónica Martínez Bravo, quien anunció que en las próximas semanas habrá avances sobre el Pacto Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad.