Charla en Guissona para entender mejor el islam

La charla organizada por la comisión de formación de la parroquia generó mucha expectación. - LAIA PEDRÓS

La parroquia de Guissona celebró el lunes una conferencia para profundizar en el conocimiento de la religión islámica, integrada en las actividades del consejo pastoral que promueven la convivencia y el entendimiento mutuo. Dolors Bramon, reconocida arabista, medievalista e islamóloga, ofreció la ponencia titulada Parlem d’islam com Déu mana.

Desde su llegada en 2005, el párroco Ramon Balagué ha impulsado la colaboración con las diversas comunidades religiosas del municipio: católicos, ortodoxos, greco-católicos, protestantes y musulmanes. “Aquí convivimos con respeto mutuo, sin problemas de discriminación”, destacó el sacerdote. La conferencia respondía al deseo de “acercarse a las realidades espirituales presentes en la población”, según el programa anual parroquial. Bramon explicó los fundamentos del islam con mirada crítica. Destacó la importancia de la terminología precisa —evitando términos como ‘mahometanos’ o ‘integristas’—, subrayando que judíos, cristianos y musulmanes comparten la creencia en un mismo Dios, entendido de forma distinta.

La experta aclaró diferencias conceptuales: no todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes, y que ‘moro’ es un término despectivo.