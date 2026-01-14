Confirman que 2025 fue el tercer año más cálido registrado a escala global

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

El programa climático Copernicus ha confirmado que 2025 fue el tercer año más cálido jamás registrado, con una temperatura global 1,47 °C por encima de los niveles preindustriales, sólo 0,13 °C por debajo de 2024, el año más cálido de la serie. Los últimos tres años (2023-2025) han superado por término medio los +1,5 °C, hecho que ocurre por primera vez en un periodo de 3 años seguidos. El informe atribuye el calentamiento a la acumulación de gases de efecto invernadero y a temperaturas oceánicas excepcionalmente elevadas. Los datos, coordinados con otros organismos internacionales como la NASA, NOAA y el OMM, también sitúan al 2025 como el año más cálido registrado en la Antártida y el segundo más cálido en el Ártico.

Según el conjunto de datos del programa, en 2025 la temperatura global del planeta fue de 14,97 °C, 0,59 °C por encima de la media 1991-2020 y sólo ligeramente inferior a los récords de 2024 y 2023. Copernicus destaca que los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que hay registros.

Copernicus también apunta que 2025 estuvo marcado por fenómenos extremos en varias regiones, como olas de calor, tormentas intensas e incendios forestales. Según datos del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS), la mitad de la superficie terrestre sufrió más días de lo normal con estrés térmico intenso.

Según las estimaciones actuales, el ritmo de crecimiento de la temperatura global sitúa la superación sostenida del umbral de +1,5 °C a finales de esta década, una década antes de lo previsto cuando se firmó el Acuerdo de París.