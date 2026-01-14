David Broncano se aproxima a Lleida con la teoría del origen de la vida en La Revuelta

El programa La Revuelta, presentado por David Broncano, recibió ayer la visita de la bióloga María José López Galiano y el químico Marcos de la Peña, miembros de un equipo internacional que ha realizado un descubrimiento revolucionario. Los científicos españoles han hallado una nueva entidad biológica a la que han bautizado como 'Obelisco', que está desafiando las fronteras de lo que consideramos vida.

Durante su intervención en prime time, los investigadores explicaron que los 'obeliscos' son agentes infecciosos que colonizan ciertas bacterias presentes en la boca e intestinos humanos. Su descubrimiento abre nuevas vías para comprender si su impacto en la salud de nuestra especie es perjudicial o beneficioso. Como detalle curioso, los invitados obsequiaron a Broncano con una pipeta "de oro macizo", que quedó instalada junto a la foto de Belén Esteban en la mesa del presentador.

La panspermia y el origen extraterrestre de la vida

El hallazgo de esta nueva forma de vida dio pie a debatir sobre el origen de la vida en la Tierra. Broncano sugirió que, al tratarse de una entidad biológica desconocida hasta ahora, podría tener un origen extraterrestre. Esto enlazó con la teoría de la panspermia, desarrollada por el renombrado científico leridano Joan Oró .

Según esta hipótesis, la vida podría flotar por el Universo y terminar aterrizando en algunos planetas propicios, como la Tierra. Marcos Martínez, Grison, bromeó diciendo que "venimos de los extraterrestres", que "vino una piedra que flipas y lanzó la vida a la Tierra". De la Peña matizó científicamente que se trata de una de las teorías existentes sobre el origen de la vida.

Oró llegó a la conclusión de la teoría de la panspermia tras llegar a sintetizar la Adenina. La adenina es un compuesto químico que las células utilizan para elaborar los elementos fundamentales del ADN y el ARN, es decir, la base de la vida. Sin la adenina no existirían las cadenas entrelazadas de información genética –ADN–, ni las cadenas de virus –ARN. La base de la vida.

A través de múltiples experimentos, Oró consiguió sintetizar la adenina con cianuro de hidrógeno, agua y amoníaco. Lo consiguió utilizando ácido cianhídrico, una sustancia letal para la respiración y presente en los astros y cometas, cosa que llevó a Oró a formular una hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra, basada en que colisiones de cometas con la Tierra habrían aumentado la cantidad de compuestos de carbono y agua, promoviendo la síntesis de las moléculas que después darían lugar a la vida a la Tierra.

Oró basaba su hipótesis en que los cometas transportan agua, metano y amoníaco, las sustancias que el mismo Oró había utilizado para sintetizar la adenina en su laboratorio.

Esta propuesta de Joan Oró dio lugar a la teoría de la panspermia, que dice que la vida puede tener su origen en cualquier lugar del Universo y que no es exclusiva de la Tierra.

Joan Oró, el científico más importante de Lleida

Joan Oró i Florensa, nacido en 1923 en el barrio de la Bordeta de Lleida, es considerado el científico más relevante que ha dado esta ciudad catalana. Químico de formación, Oró realizó contribuciones trascendentales para comprender el origen de la vida en la Tierra. Entre sus logros destaca la síntesis de la adenina, un compuesto fundamental para el ADN y el ARN, las moléculas básicas de la vida.

