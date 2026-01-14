La primera casa que diseñó Gaudí se construyó en Mataró

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

En 1878, cinco años antes de construir la nave de la Societat Cooperativa La Obrera Mataronense (1883), conocida hoy como la Nau Gaudí y considerada el km 0 de la obra de Antoni Gaudí, el arquitecto ya había diseñado un chalet para el director de la cooperativa, Salvador Pagès, con un coste de 1.790 pesetas. Es la principal revelación de una investigación de Núria Poch sobre la relación de Gaudí con Mataró en su primera etapa de juventud. El trabajo verá la luz en marzo en una exposición con motivo del Any Gaudí en el centenario de la muerte del arquitecto y cuyos actos comenzaron a finales de 2025.