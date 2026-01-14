Llamamiento para subir la participación en la Marató de Donants de Sang

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Banc de Sang i de Teixits de Lleida hace un llamamiento a la ciudadanía para incrementar las donaciones de sangre y plasma durante la Marató de Sang, que comenzó el pasado 8 de enero y se alargará hasta el sábado 17. Las personas interesadas pueden hacer su donación en la primera planta del Hospital Arnau de Vilanova. De hecho, mañana el Banc de Sang recibirá la visita de voluntarios de Spanish Garrison (vestidos de personajes de Star Wars) para colaborar en la iniciativa de 11.00 a 13.00 horas. En los próximos días también se han organizado donaciones itinerantes como hoy en Tàrrega, mañana en Torregrossa, el viernes en La Fuliola y el sábado, con una unidad móvil delante del Pavelló de l’Oli de Les Borges Blanques, donde se celebra su Fira. De momento, la cifra de donaciones no alcanza la mitad del objetivo previsto de 700. La campaña quiere superar las 10.000 donaciones en toda Catalunya para garantizar el suministro a los hospitales, ya que en estas fechas las reservas suelen descender cerca del 20%, igual que ocurre en agosto.

El año pasado, 4.773 personas donaron sangre en Lleida, 450 de ellas por primera vez. Los requisitos para poder donar son ser mayor de edad, pesar más de 50 kg y estar sano.