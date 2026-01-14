Mueren dos pacientes oncológicos por un error en la medicación

El gerente y el jefe del servicio de Oncología del hospital. - TOMÁS ALONSO / EUROPA PRESS

Un error en la disolución del fármaco administrado hizo que cinco pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) recibieran una dosis seis veces mayor que la pautada, lo que provocó la muerte de dos de ellos y que los otros se encuentren en vigilancia clínica.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, explicó que el error se detectó en la ficha del fármaco, un ‘patrón’ que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial.

Cartón, acompañado por el jefe de Oncología, Enrique Lastra, explicó que el 18 de diciembre llegaron al Servicio de Urgencias del hospital dos pacientes oncológicos, ambos de más de 60 años, con síntomas compatibles con exceso de toxicidad, por lo que iniciaron una investigación interna para determinar lo que había sucedido. Estos dos pacientes terminaron falleciendo. El tratamiento posterior que se les aplicó a los otros tres pacientes afectados ha permitido que uno de ellos ya haya sido dado de alta; otro se encuentra en una planta convencional, y el quinto está ingresado en Cuidados Intensivo con pronóstico reservado.

El hospital asumió como propio este error humano; insistió en que es algo “inédito” en el HUBU, y anunció que la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León iniciará el proceso de responsabilidad patrimonial.