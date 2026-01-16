Cómo hacer la maniobra de Heimlich: instrucciones paso a paso para salvar vidas en caso de ahogo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La maniobra de Heimlich es uno de los procedimientos básicos en primeros auxilios y puede ser determinante ante ahogos por obstrucción de las vías respiratorias. A raíz del incidente del pasado domingo en Solsona, donde un Mosso d'Esquadra intervino para salvar la vida de un niño de 5 años que se estaba atragantando con una patata chip, se ha puesto de manifiesto la importancia de conocer y aplicar correctamente esta técnica de emergencia.

Este suceso ha generado interés sobre qué hay que hacer ante un caso de ahogo, especialmente en niños. Según el protocolo, la rapidez y la precisión a la hora de aplicar la maniobra de Heimlich pueden marcar la diferencia.

Pasos para realizar la maniobra de Heimlich

Para hacer la maniobra a una persona adulta o un niño mayor de 1 año, debe colocarse detrás del paciente y rodear el abdomen con los brazos. Cierre una mano en forma de puño, que se sitúa entre el ombligo y la parte inferior del esternón. Después, con la otra mano, cubra el puño y aplique un movimiento de compresión rápida hacia dentro y arriba, estirando los brazos bruscamente. Esta acción se tiene que repetir hasta cinco veces o hasta que la obstrucción desaparezca.

Infografía (en catalán) que explica como actuar en caso de ahogo de alguna otra persona y como hacer la maniobra de Heimlich correctamente.SEGRE (Infografía hecha a partir de Crío Banana Pro)

¿Y si el ahogado está solo?

En situaciones en que la persona afectada esté sola, puede intentar hacer autoaplicación de la maniobra de Heimlich. Debe hacer un puño y situarlo bajo las costillas, justo por encima del ombligo. Con la otra mano, tiene que coger el puño y presionar el abdomen rápidamente hacia arriba. Alternativamente, se puede utilizar una superficie rígida, como el respaldo de una silla o el canto de una mesa, para aplicar fuerza sobre la parte superior del abdomen. Hay que repetir la compresión tantas veces como haga falta hasta liberar la obstrucción.