Un mosso d’esquadra evita que un niño muera atragantado en Solsona

Daniel, el agente de los Mossos d’Esquadra que salvó al niño en Solsona con la maniobra de Heimlich. - OSCAR BAYO / REGIÓ 7

Un agente de los Mossos d'Esquadra evitó el pasado domingo que un niño de cinco años muriera atragantado en un restaurante de Solsona, avanzó ayer el diario Regió 7. El agente le hizo la maniobra de Heimlich –un procedimiento de primeros auxilios que permite desobstruir el conducto respiratorio bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otra causa–. El menor fue evacuado al hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Ocurrió pasadas las 14.00. Ares, de cinco años, y su familia, de Vilanova i la Geltrú, pararon en un restaurante de Solsona cuando regresaban de Port del Comte. El niño se atragantó con una patata frita de bolsa. El padre del menor explica en el citado periódico que “le dimos unos golpes en la espalda y parecía recuperarse, pero poco a poco iba perdiendo facultades. Lo llevamos al lavabo y vomitó, pero no mejoraba”.

Poco a poco fue perdiendo la conciencia. Llamaron al 112. Al cabo de poco más de un minuto llegó una patrulla que por casualidad se encontraba cerca. “Me vino la madre con el niño en brazos. Tenía las extremidades caídas y la cabeza gacha y me lo dio”, afirma al Regió 7 el agente Daniel, que rápidamente empezó a practicarle la maniobra de Heimlich.

Al cabo de varios movimientos el niño reaccionó. Poco después, llegó una ambulancia del SEM que, posteriormente, lo evacuó al hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El padre del niño se muestra “tremendamente agradecido por la rapidez y la profesionalidad” con que actuaron los cuerpos de emergencia. Por su parte, el policía dice que todavía no ha asimilado todo lo que pasó.

Cabe recordar que la madrugada del domingo una patrulla de la Guardia Urbana de Balaguer salvó la vida a una persona que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la plaza del Mercadal de la Noguera.

Hace un año hubo en Lleida un caso similar al de Solsona. Un camionero se atragantó con un trozo de bistec en el restaurante Casa Aurora, en el polígono El Segre. Un cliente auxilió al chófer, que se ahogaba, y le hizo la maniobra de Heimlich. Gracias a la difusión que hizo SEGRE se reencontraron y pudo darle las gracias.