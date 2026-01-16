Récord de donación de órganos

La cifra de donantes de órganos registró el año pasado un nuevo récord en las comarcas leridanas. Según los datos publicados ayer por la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), hubo 18 donantes, la cifra más alta nunca vista en Lleida. En relación a 2024, son cinco más. Un gesto que salva vidas y que convierte el 2025 en un año “extraordinario”, en palabras de Mariona Badia, coordinadora de la Unidad de Trasplantes del hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Badia destacó la generosidad de la sociedad y también remarcó el descenso de las negativas familiares a la donación, que se sitúan muy por debajo de la media catalana. “Es importante expresar nuestra voluntad de donar para ayudar a la familia en un momento muy doloroso y difícil de pérdida”, afirmó. Por ello, remarcan la importancia del elaborar el documento de voluntades anticipadas. También se puede dejar constancia en La Meva Salut o hacerse el carnet de donante.

Asimismo, el año pasado también aumentaron los leridanos que recibieron un órgano, hasta un total de 76, nueve más que en 2024, y bajaron los que estaban en lista de espera, con 65, un 16,3% menos. De estos, 60 esperaban un trasplante renal. Unas cifras que la coordinadora del Arnau atribuyó al aumento de la donación. “Sin donantes no hay trasplantes, por eso es tan importante agradecer la solidaridad y el altruismo de la sociedad, así como la labor de los profesionales vinculados a este proceso”, aseguró. También recordó la campaña puesta en marcha hace unos meses por los hospitales Arnau y Santa Maria para aumentar las donaciones de córneas. “No es un órgano vital, pero da luz a quien lo necesita, a personas que han perdido la visión por un traumatismo o una infección”, dijo Badia, quien apostó por seguir mejorando en este ámbito.

Personajes de ‘Star Wars’ para animar a donar sangre

Voluntarios de Spanish Garrrison 501 Legion vestidos de personajes de Star Wars animaron ayer la donación en el Banc de Sang i Teixits de Lleida, en el Arnau de Vilanova. También visitaron a los niños y niñas ingresados en el Servicio de Pediatría del centro. La Marató continuará hasta mañana, con el objetivo de lograr 700 donaciones en Lleida para revertir la caída durante las fiestas navideñas, pero desde el Banc de Sang animan a hacerlo cada día.

El segundo mejor año en Catalunya con 1.356 trasplantes

En el conjunto de Catalunya, el atruismo de los donantes permitió hacer 1.356 trasplantes de órganos en 2025. Es el segundo mejor año de la historia en trasplantes y el cuarto en donación de cadáver, con 370. Entretanto, el porcentaje de negativas familiares a la donación aumentó hasta el 27,6%. “Estamos estudiando un hecho que nos preocupa”, dijo el director de la OCATT, Jaume Tort. Para intentar corregir esta situación, Salud seguirá reforzando las acciones divulgativas para sensibilizar sobre la importancia de la donación.