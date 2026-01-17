‘Alcarràs’, sexta película catalana con más espectadores

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alcarràs, la película que Carla Simón rodó en Lleida en 2022, se mantiene entre los films catalanes de mayor éxito. Más de 403.000 personas han visto esta cinta (tanto en versión original como subtitulada o doblada al castellano), situándose así en el sexto puesto del ránking, que lidera El 47 (2024), con más de 650.000 espectadores. Cerca de los 600.000 logró el año pasado Wolfgang, mientras que el tercer lugar es para un clásico, La plaça del Diamant (1982), con 503.000. Por delante de Alcarràs se sitúan Casa en flames (474.000) y Pa negre (439.000).