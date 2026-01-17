Espadaler y el obispo de Lleida tratan sobre la próxima beatificación de mártires

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El obispo de Lleida, Daniel Palau, recibió ayer la visita del conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler; del director general de Asuntos Religiosos, Ramon Bassas, y de la directora de los servicios territoriales de Justicia, Anna Miranda. Se trata del primer encuentro institucional desde la ordenación del obispo Daniel el pasado julio. El encuentro sirvió para abordar asuntos de interés común, como la causa de la beatificación de los mártires de la Guerra Civil, que la Santa Sede anunciará en breve, según señalaron desde el obispado. El pasado septiembre, la directora del secretariado diocesano de las Causas de los Santos, Conxita López, anunció que Lleida acogerá problamente durante el próximo otoño la beatificación de 169 mártires de la Guerra Civil. El 5 de febrero se celebrará en Roma la reunión de la Comisión Teológica formada por cardenales y obispos para deliberar sobre esta causa, presentada en 2006. Una vez superado este trámite, será el papa León XIV quien dé el visto y fijará la fecha de la ceremonia, que debería celebrarse en la Catedral de Lleida. En esta beatificación, la Iglesia reconocerá el martirio de 138 sacerdotes, un seminarista y 30 laicos, y cuyos restos reposan en la fosa común del cementerio.