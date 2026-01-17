Literatura china con sello leridano

El sello editorial Excèntrics nace desde las comarcas leridanas con la voluntad de llenar el vacío del mercado literario catalán de obras chinas clásicas, modernas y contemporáneas. Traducidas no solo desde el punto de vista lingüístico sino también desde el cultural. Esta es la misión de Liyun Wang, graduada en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái y doctora en Filología Catalana por la Universitat de Barcelona, y el pintor leridano Dídac Masip. Ambos han unido su pasión por la lengua catalana y china para crear la primera editorial en Catalunya especializada en traducciones directas de obras del gigante asiático. Los dos primeros títulos que han publicado son dos obras clásicas bajo la colección Dents de Lleó. Se trata de Contes de la dinastia Tang, la mayoría de ellos contaban hasta ahora con una traducción al castellano pero no al catalán, y la novela inédita en lengua catalana Tres polzades de lotus daurat, de Feng Jicai. En el caso de los cuentos, la publicación incluye láminas en color de pinturas antiguas.

Wang, vecina de Torrefarrera, es profesora de chino en la Universitat Pompeu Fabra (también lo fue de la UdL) y docente de catalán en el Consorci per a la Normalització Lingüística. Explica a SEGRE que conoció a Masip cuando acudió a sus clases en la UdL y que juntos tienen un conocimiento de la lengua y la cultura chinas que “asegura la calidad de la traducción”. Según explica, “la literatura del país asiático no tiene mucha presencia en Catalunya, a diferencia de la japonesa. Juntos ya tradujeron Cinc contes xinesos de Wang Zengqi, que publicó la UdL en 2021.

El nuevo sello editorial se presentará el 8 de mayo en la librería Fahrenheit de Barcelona. El acto estará conducido por Joan Maria Jaime Moya, doctor en Filología Clásica. La previsión es organizar otro en Lleida. Wang llegó a Barcelona en 2014 y tres años después se trasladó a Lleida. “El idioma se vive cuando la gente lo utiliza, si no muere. Debemos hacer un esfuerzo, los que vivimos en Catalunya, por hablarlo, sin importar los orígenes”, asegura. Asimismo, remarca que “el catalán es una parte esencial de nuestra cultura” y que, si se deja de usar, “en pocos años desaparecerá y perderemos nuestra identidad”.