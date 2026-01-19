Muere el teólogo Ramon Prat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El sacerdote y teólogo Ramon Prat falleció la madrugada del domingo a causa de un cáncer que sufría desde hace tiempo. Fue fundador del Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (Irel), entidad que dirigió durante 25 años, y profesor de la facultad de Teología de Catalunya. También fue nombrado vicario general de la diócesis por el obispo Joan Piris y ejerció como administrador diocesano durante unos meses, hasta la llegada de obispo Salvador Giménez.

Nació en Lleida en 1945, donde fue ordenado sacerdote en 1969 por monseñor Ramon Malla. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminari de Lleida (1961-67) y la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (1967-69), donde se licenció en Teología. En 1974 se doctoró en la facultad de Teología de Barcelona y al año siguiente fue nombrado profesor. Es autor de decenas de libros e infinidad de artículos.

Fue rector de la parroquia de Sant Pere de Fraga, la de Sant Jaume y las Santa Maria Magdalena de Lleida, entre otras. Y en su dedicación pastoral tuvo un papel destacado con grupos de jóvenes y universitarios.