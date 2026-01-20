Dieciocho bodegas de la DO Costers del Segre, en la Barcelona Wine Week

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Dieciocho bodegas de las siete subzonas de la Denominación de Origen Costers del Segre se darán cita entre el 2 y el 4 de febrero en la Barcelona Wine Week. Para facilitar la participación de las bodegas leridanas, la DO ha contratado un espacio común de 150 metros cuadrados que reunirá a una quincena de firmas mientras que otras participarán en stands propios o colectivos de diferentes formatos.

Isidre Ribalta, presidente de la DO Costers del Segre, destaca que “la alta participación de bodegas es una señal del dinamismo y cohesión de la denominación leridana, que destaca por elaborar unos vinos frescos y aromáticos gracias al clima continental de la demarcación”. Asimismo, añade que la representatividad de bodegas de la Noguera, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià, Urgell y Valls del Riucorb “ayudará a mostrar la diversidad y el potencial de nuestros vinos”.

Las bodegas participantes en la feria son: Boldú Viticultors, de Verdú; Carviresa de Tàrrega; Castell d’Encús de Talarn; Castell del Remei de Penelles; Cérvoles de La Pobla de Cérvoles; Clos Plons de L’Albagés; Costers del Sió de Balaguer; Lagravera de Alfarràs; L’Olivera de Vallbona de les Monges; Mas Blanch i Jové, de La Pobla de Cérvoles; Mas Ramoneda de Artesa de Segre; Matallonga de Fulleda; Purgatori-Família Torres de Juneda; Solana Roivert de Salàs de Pallars, Tomàs Cusiné de El Vilosell; Raimat de Raimat; Vinya els Vilars de Arbeca, y Vinya l’Hereu de Seró. El certamen contará con más de 1.300 expositores, un 4% más, y 90 Denominaciones de Origen. Se prevén 13.500 reuniones de negocios con compradores procedentes de mercados estratégicos de Europa, América y Asia.