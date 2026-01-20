Hallan una trufa negra récord de 616 gramos recogida en Les Garrigues: “No es habitual”

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La comarca de Les Garrigues ha sido escenario de un nuevo hito en la producción de trufa negra. El pasado viernes, la empresa Farré Vidal, con fincas en el municipio de Bovera y más de 30 años de experiencia en el sector, recolectó un ejemplar de 616 gramos, el de mayor peso obtenido hasta ahora por la explotación y muy por encima de su récord anterior, que se situaba alrededor de los 300 gramos.

Según explica Manel Farré, responsable del proyecto familiar, la trufa fue vendida apenas media hora después de ser recogida, ya que existe una demanda específica de piezas de gran tamaño. “No es habitual, pero cuando aparece una trufa así, el interés es inmediato”, señala.

Este nuevo récord en Les Garrigues se suma a otros ejemplares excepcionales recogidos esta temporada en el Estado. El pasado mes de diciembre, en Iruecha (Guadalajara), se localizó una trufa negra de 614 gramos, un peso ligeramente inferior al alcanzado ahora en Les Garrigues.

Tal como afirma Farré, el hallazgo coincide con una campaña favorable, marcada por unas lluvias más abundantes que el año anterior. Los precios, que varían cada día según la producción y la demanda, suelen situarse aproximadamente entre 200 y 400 euros por kilo, aunque no es un dato exacto.

A pesar de las olas de calor, la mayor pluviometría ha permitido un buen desarrollo del hongo, cuya producción este año en Catalunya se prevé que supere las seis toneladas alcanzadas en la anterior.