Todo listo para celebrar el Carnaval en Tàrrega bajo el grito de ‘Regnar i devorar!’

Tàrrega se prepara para convertirse, del 11 al 15 de febrero, en su reino más indisciplinado. El Carnaval 2026, organizado por la Associació Agrat con la colaboración del ayuntamiento, llega bajo el lema Regnar i devorar!. Los días 11 y 12 de febrero, la Toltes visitará las ‘llars d’infants’ y el viernes 13 tendrá lugar La festa dels Poca-soltes!, un espectáculo de gran formato con 2.200 alumnos de Infantil y Primaria, donde la Toltes, el Grizz y los Poca-soltes serán los protagonistas. Por la tarde, en la plaza del Carme se celebrará la chocolatada solidaria y, a continuación, la cercavila del Carnaval Infantil hasta la plaza Mayor. Como novedad, se pondrá a la venta la taza metálica oficial con el lema ‘Xocolata a l’orinal’, en homenaje a una antigua tradición local. La jornada culminará con la subida del Burro al campanario. El sábado por la tarde llegará el momento más esperado: el gran desfile de comparsas. El año pasado participaron más de 1.500 personas distribuidas en 70 comparsas. Por la noche se celebrará la cena de Carnaval, que recuperará el concurso Tu sí que devores. Los comercios participarán en el ComerçToltes, el concurso de escaparates y disfraces que premia la creatividad y el espíritu carnavalesco de los establecimientos.