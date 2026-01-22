Fallece la escritora y guionista Anna Fité

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La escritora especializada en literatura infantil y juvenil, guionista y periodista Anna Fité falleció ayer a los 67 años de edad. Con una larga trayectoria en el mundo de la narrativa y los medios de comunicación, también era autora de teatro familiar y dinamizadora cultural. Fité ha escrito para programas infantiles de televisión como Barrio Sésamo y Los Lunnis (TVE), cuentos y novelas infantiles y juveniles, Sopa de menta amb picarols, El bosc meravellós, La Mofeta presumida, y cantantas infantiles. Ganó el primer premio Emili Teixidor para primeros lectores con El concert més animal, entre otras novelas.