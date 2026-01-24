Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han resuelto hasta las 16 horas de este sábado 179 avisos por el temporal de lluvia y nieve. En Navès, en el Solsonès, han rescatado una cuarentena de vehículos que habían quedado bloqueados por la nieve en la C-462, cuatro de los cuales fuera de la vía.

También han asistido al menos diez coches bloqueados en Isona i Conca Dellà, en el Pallars Jussà. Por otra parte, han atendido vehículos en Toses (Ripollès) y en Vilanova de Prades (Conca de Barberà).

En Calders (Moianès), los Bombers han dado asistencia a un autocar atravessat en la B-124, y en la GI-401, en Gombrèn, había también un autobús atascado. Entre las 12 y las 14 horas se han atendido 61 servicios. De los 116 avisos en total, 18 han sido por nieve.

Por regiones de emergencias, 179 han sido de la región central y 53 del Camp de Tarragona. En Ponent se han hecho 19, en las comarcas gerundenses 18, en el área metropolitana 34 –14 en la región metropolitana norte y 20 a la sur– y 3 en las Terres de l'Ebre. El teléfono de emergencias 112 ha recibido al menos 879 llamadas por el temporal, 212 durante las últimas horas. La mayoría de avisos, 212, se han hecho desde el Solsonès.