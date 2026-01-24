Nevadas por encima de los 400 metros en varios puntos de la plana de Lleida

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La borrasca Ingrid ha dejado este sábado por la mañana una nevada abundante por encima de los 400 metros en sectores de la plana de Lleida. Destaca la acumulación de 10 centímetros de nieve en Sant Guim de Freixenet, y en municipios como Cervera, Tàrrega o Solsona han llegado a los cinco centímetros.

Protecció Civil mantiene la alerta del plan Neucat ante la previsión de nevadas en las próximas horas, que a lo largo de la tarde se irán desplazando y restringiendo hacia las comarcas del nordeste. Se pide mucha precaución a las carreteras y con el riesgo de aludes, que es fuerte (nivel 4 sobre 5) en los sectores de la Pallaresa, Prepirineo, Vessant Nord Cadí-Moixeró y Ter-Freser. Aparte, el fenómeno de la ventisca en cotas altas puede dificultar la visibilidad.

El temporal también está dejando precipitaciones de lluvia moderadas por todo el país, sobre todo en las provincias de Barcelona y Tarragona.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 375 llamadas hasta las 14 horas relacionadas con el temporal de nieve y lluvia, con el Solsonès (75), Osona (41), Cerdanya (24), Moianès (24) y Berguedà (21) como las comarcas más afectadas. Sant Bartomeu del Grau (24), Lleida (19), Odèn (18), Alp (16) y El Bruc (13) han sido las cinco poblaciones con más llamadas al 112.