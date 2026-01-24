Protecció Civil envía un ES-Alert para evitar la movilidad por la nieve en cinco comarcas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protecció Civil ha enviado un ES-Alert a cinco comarcas para que los ciudadanos eviten la movilidad por las nevadas. Lo han recibido los móviles en el Solsonès, la Cerdanya, el Moianès, el Berguedà y el Ripollès.

Piden restringir los desplazamientos innecesarios, equipar el vehículo y consultar el estado de las carreteras. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha hecho un llamamiento a la prudencia en los desplazamientos y las actividades exteriores ante la "meteorología adversa" por todo el país, así como a ir "equipados" para poder responder ante posibles incidencias.

Solé ha insistido en que hay que evitar desplazamientos "innecesarios", especialmente en las zonas afectadas por las nevadas. En caso de que algún desplazamiento sea "inevitable", ha remarcado que hace falta ir por sitios donde se sabe que es seguro e ir bien equipados. Por ejemplo, con cadenas si se conduce por la nieve, con el depósito lleno y las baterías cargadas.

"Un vehículo que sale sin equipamiento y tiene un accidente, lo que ocasiona muchas veces es que sea dificultoso de retirar y que eso genere una cola, una retención bastante larga. Es por este motivo que pedimos esta prudencia", ha remarcado.

Según ha explicado Solé, el teléfono de emergencias 112 ha recibido más de 400 llamadas por el temporal. Más de la mitad están relacionadas con incidencias de tráfico. Por su parte, los Bombers ya han atendido una cuarentena de avisos.

Se prevé que la precipitación se dirija hacia el nordeste y acabe saliendo por el Empordà, donde llegará en forma de agua. Está por este motivo que Protecció Civil pide "vigilar" en el Empordà por acumulación de agua porque esta precipitación se suma a la de los días anteriores.

"Recordamos que un vehículo enseguida (el agua) lo puede arrastrar. Poca agua que corra lo puede arrastrar y, si vamos a pie, todavía más," ha avisado a la subdirectora operativa de Protecció Civil.

De cara a mañana, Solé ha pedido prudencia a las personas que retornen del fin de semana y mirar el estado de las carreteras de la zona donde estén.