Adif toma medidas "urgentes" y moviliza "todos los recursos" para las inspecciones en 23 puntos clave de la red de Rodalies

Adif ha hecho más de un centenar de inspecciones en "zonas sensibles" de la red de Rodalies y también ha tomado medidas "urgentes" de reparación de las vías afectadas, según afirma en un comunicado emitido este domingo.

Declara que ha movilizado "todos los recursos" para actuar en 23 puntos críticos, dos más de los que ha indicado el Govern, con la finalidad de restablecer el servicio "con absolutas garantías de fiabilidad y minimizar el riesgo" de nuevas incidencias.

Con respecto a las inspecciones, el gestor dice que "ha intensificado" las revisiones en taludes, túneles, puentes, plataformas y otras estructuras, sobre todo en los tramos próximos a la costa, después del temporal de la última semana.

Por otra parte, las 23 actuaciones se reparten por las provincias catalanas; 4 en Lleida, 9 en Tarragona, 5 en Barcelona y 5 en Girona. Según explica Adif, el conjunto de medidas está "acordado y coordinado" con Renfe, la Generalitat, el Estado y el colectivo de maquinistas, implicados en la explotación ferroviaria. Cabe decir que el jueves pasado los maquinistas se ahogaron a circular hasta que se garantizara la seguridad.

En una publicación en X, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha especificado que las obras de reposición del talud del R1, muy próximo a la costa, ya están terminadas. Esta línea es la que el viernes por la tarde sufrió un desprendimiento entre Maçanet – Massanes y Blanes, que desencadenó en un nuevo paro del servicio de Rodalies después del accidente mortal en Gelida.

Adif también indica que ha destinado personal de vigilancia para comunicar "de forma inmediata" cualquier "anomalía" que pueda afectar al servicio.