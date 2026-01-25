Atendidos 264 casos de abuso infantil

Las casas Barnahus de Lleida y La Seu d'Urgell atendieron el año pasado a un total de 264 menores de edad víctimas de abusos sexuales. A estos habría que añadir los 334 casos que se habían registrado en ambos servicios entre febrero (mes en el que comenzaron a estar operativos) y diciembre de 2024. Son cifras aportadas a SEGRE por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión. Por vías de entrada a este servicio de atención, tanto los cuerpos de seguridad, como Educación y Sanidad informan del mismo porcentaje, un 20% cada uno. También se notificaron desde la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia, entidades, servicios sociales o Justicia, entre otros.

Según las cifras del departamento, en la casa de Lleida se atendieron 198 casos de niños y adolescentes que habrían sufrido violencia sexual. De estos, el 42,61% tenían de 13 a 17 años; el 31,25%, de 7 a 12; y el 26,13% eran niños y niñas de 0 a 6 años. En el servicio de atención de La Seu, en 2025 se registraron 66 casos, de los que el 43,3% tenían entre 7 y 12 años; el 40%, de 13 a 17; y el 16,67%, de 0 a 6 años. Entretanto, cerca del 77% de las víctimas atendidas en ambos espacios eran niñas y adolescentes. Los centros Barnahus unen en un solo espacio el acompañamiento psicológico, la terapia con perros, la posible declaración judicial grabada (prueba preconstituida) al menor y otros servicios. Esto evita la revictimización e implica la colaboración de diferentes departamentos como Interior, Salud, Educación y Justicia. Los abusos intrafamiliares son los más difíciles de detectar, denunciar y tratar, por lo que acompañan a las familias para que den el paso. Sin embargo, la atención se hace aunque no haya denuncia.

En 2018, aún sin Barnahus, la tasa de abusos era de 2,8 casos por cada 10.000 niños, pasando a los 3,7 en 2020 con la primera casa en Tarragona a los 6,6 en 2023 y los 16,5 en 2024. Las de Lleida y La Seu d’Urgell se encuentran en espacios provisionales. Al respecto, la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, anunció, en una entrevista a SEGRE, que en el de La Seu se está finalizando la tramitación de los concursos e inicio de obra que se prevé en las próximas semanas. Y en el de Lleida está previsto comenzar las obras de la sede definitiva durante el primer semestre del año. Asimismo, la consellera destacó que se trata de un modelo nuevo “con mucho espacio por recorrer”, ya que incluso, apuntó, “se podría aplicar a otros tipos de violencia”.