Feminicidio en Lleida: un hombre se entrega a los Mossos

Un hombre ha sido detenido en Lleida este domingo después de confesar a los Mossos d'Esquadra haber asesinado a una mujer. Los hechos, que apuntan a un nuevo caso de violencia machista, tuvieron lugar en la calle Ciutat de Fraga de la capital del Segrià. La policía catalana verificó la información en el domicilio de la víctima, iniciando una investigación para aclarar los detalles de este trágico suceso.

La confesión se produjo en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Lleida durante la tarde de este domingo. El individuo, cuya identidad no ha sido revelada, fue inmediatamente arrestado por los agentes después de su declaración. Varias unidades policiales se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos, confirmando la veracidad del relato e iniciando las primeras diligencias. A estas alturas, se desconocen los motivos exactos que llevaron a este fatal desenlace, así como la relación entre el agresor y la víctima.

Investigación en curso

La División de Investigación Criminal (DIGO) de los Mossos d'Esquadra ha asumido el caso. Los investigadores trabajan para recoger pruebas y testigos que permitan reconstruir los acontecimientos y determinar las circunstancias exactas del crimen. El detenido pasará a disposición judicial una vez finalicen las diligencias policiales.

