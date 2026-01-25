La lluvia no impide la Festa Major d’Hivern de Verdú

El pasacalles se mantuvo aunque se trasladó al interior del castillo por la lluvia y el aguanieve. - GUILLEM BOLEDA

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Verdú celebra este fin de semana su Festa Major d’Hivern, dedicada a su patrón Sant Flavià y al Sant Crist. Ayer estaba previsto un pasacalles con la Colla de la Mulassa, de la asociación cultural Xercavins, y els Geganters i Grallers d’Ivars d’Urgell como colla invitada, que tuvo que trasladarse a la sala Abat Copons del castillo debido a la lluvia y aguanieve que cayeron hasta el mediodía.

La fiesta, que empezó el viernes y se alarga hasta hoy domingo, ha programado diferentes actos como un taller de vinos, un concierto y baile con la Orquesta Saturno, una gincana, una misa cantada por el coro de hombres de la parroquia, una cena popular, un vermut y una obra de teatro.