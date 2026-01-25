Verge Blanca, 80 años de patronazgo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El año 1946, el papa Pío XII proclamó la Verge Blanca de l’Acadèmia como patrona de la ciudad de Lleida. Ayer se conmemoró el 80 aniversario de esta declaración con una santa misa que tuvo lugar en el oratorio de la Mare de Déu de l’Acadèmia Mariana. El obispo de Lleida, Daniel Palau, recordó durante la homilía que, ocho décadas atrás, el obispado y el ayuntamiento leridano solicitaron conjuntamente a la Santa Sede el patronazgo de la virgen. “Es importante ir juntos”, afirmó. Y, en este sentido, también remarcó el hecho de que una ciudad comparta su devoción por la patrona. “Nos pone en el buen camino para humanizarnos, supone entrar en la senda del diálogo, de la humildad”, comentó. “Hacen falta espacios donde las palabras vayan con un ritmo pausado, que se puedan entender o debatir. La ciudad no se construye solo por la voluntad de unos pocos”, añadió. Finalmente, Palau también reivindicó que “nuestra advocación por María nos permita hacer una ciudad donde prevalgan las personas, más que el asfalto y la economía”.

La misa contó con la asistencia de autoridades de la Paeria de Lleida y de la subdelegación del Gobierno, así como decenas de fieles que llenaron el oratorio.

Historia devota

Los orígenes de la devoción por la Verge Blanca de l’Acadèmia se remontan al siglo XIX, cuando una grave epidemia de cólera hizo estragos en la población y los leridanos imploraron su protección. Fue el 5 de enero de 1946 cuando el papa Pío XII proclamó a la virgen como patrona de Lleida.