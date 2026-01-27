Charla de la Unitat de Dolor del Hospital Arnau de Vilanova en El Poal

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unitat de Dolor del Hospital Arnau de Vilanova ofreció el viernes una charla en El Poal. La sesión abordó las principales preocupaciones de la población respecto al dolor, explicando cómo se produce y ofreciendo estrategias para convivir con él desde una perspectiva no intervencionista. La charla fue impartida por los doctores Xavier Vilà, Adriana Buriticá y Maria José Groizard, con la colaboración de la doctora Mònica Rodríguez y enfermeras.