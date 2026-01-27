Cuatro horas al día de pantallas

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los jóvenes están convirtiendo la navegación por internet en un scroll infinito, ya que el tiempo de uso de las pantallas fuera de las aulas ronda las cuatro horas diarias, con TikTok como la red social preferida y Youtube como la plataforma de vídeo favorita entre los menores, que reciben su primer móvil en torno a los 12 años. Así se desprende del informe anual que lleva a cabo la plataforma internacional Qustodio, especializada en la seguridad y el bienestar digital para las familias, y que para el trabajo correspondiente a 2025 ha analizado los datos de 400.000 familias con hijos entre 4 y 18 años de seis países (Brasil, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia).El consumo de vídeos ha disminuido ligeramente (de 39 a 37 minutos diarios) y Youtube es la plataforma preferida, tanto a nivel global como en España (43 minutos por día), seguida de Disney +, Amazon Prime Video y Netflix, y ha crecido de una forma significativa el consumo de vídeos cortos.

Las redes, sobre todo TikTok e Instagram, siguen siendo el ‘pasatiempo’ preferido de los jóvenes, que ‘pasan’ más de una hora al día en ellas (64 minutos), y España lidera además la lista, con una media de 77 minutos diarios. Entretanto, los videojuegos caen y el tiempo dedicado, según el informe, ha bajado en unos 5 minutos con respecto a las cifras de 2024, y entre los más populares en las aplicaciones móviles sigue destacando Roblox (76 minutos al día a nivel global; 63 minutos en España), seguida de Clash Royale, Brawl Stars, Among Us y Stumble Guys, y los expertos de Qustodio han alertado de que los chats que incluyen los videojuegos se están convirtiendo en un escenario de amenazas para los menores.

El 46% de padres apuesta por fijar la edad de acceso a redes a los 16

El 46% de los padres considera que la edad mínima para acceder a las redes sociales debería situarse en los 16 años, como ha establecido el Gobierno australiano. En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. El informe indica que el 51% de los padres que usan herramientas de control parental las instala, por primera vez, en los dispositivos de sus hijos entre los 10 y los 12 años, con la llegada del primer teléfono móvil. Casi la mitad de los niños españoles lo recibe a los 12 años.