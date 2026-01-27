Lleida, tercera provincia del Estado en la que caen más rayos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida fue la tercera provincia del Estado en la que el año pasado cayeron más rayos, un total de 28.623, según los registros del instituto Meteorage. Zaragoza fue la provincia donde hubo más (37.785), seguida de Huesca (35.277). Con aproximadamente 1.226 millones de rayos detectados en Europa, 2025 se distinguió por una actividad de tormentas por debajo de los parámetros climáticos normales, lo cual lo convierte en el año con el menor número de rayos observados hasta la fecha según los registros de Meteorage.

Aunque las condiciones atmosféricas limitaron el desarrollo de tormentas, algunas situaciones favorables dieron lugar a episodios intensos y localizados, con una actividad más pronunciada en torno a la cuenca mediterránea y en las zonas montañosas.

Más allá de los datos de 2025, los análisis de los últimos veinte años muestran un desplazamiento progresivo del cinturón de tormentas hacia el norte, así como una prolongación de esta temporada, caracterizada por episodios más tempranos en primavera y más tardíos en otoño.