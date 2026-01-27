Monumentos entran en los institutos con realidad virtual

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut Joan Solà de Torrefarrera participó ayer en la experiencia didáctica Els Ulls de la Història. Una mirada immersiva sobre el patrimoni cultural català. El alumnado de primero de ESO pudo descubrir el conjunto rupestre de la Roca dels Moros del Cogul mientras que los de segundo de ESO lo hicieron con la Cartoixa d’Escala Dei. Son dos de las situaciones de aprendizaje que ofrece este proyecto a través de la realidad virtual, junto con la del conjunto románico de la Vall de Boi y el Castell de Miravet, y próximamente el conjunto monumental de Sant Pere de Rodes. En cada experiencia se plantea una situación de aprendizaje que combina entre nueve y once sesiones de trabajo en el aula y una sesión de realidad virtual en el mismo centro educativo.

El despliegue simultáneo en diferentes centros se puede llevar a cabo gracias a la existencia de seis salas de realidad virtual itinerantes. En la convocatoria de este curso han solicitado la experiencia cerca de un centenar de centros educativos de Catalunya y habrá llegado a cinco institutos de Alcarràs, Torrefarrera, Seròs, Bellpuig y Cervera, con 842 alumnos.