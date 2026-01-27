Relevo para preservar la memoria

Fotografía de familia con estudiantes, y Teresa Curià en el centro, ante el mural conmemorativo (de 14 metros de largo por cinco de altura), bajo el puente Príncep de Viana. - JAUME SANS/PAERIA

Bajo el lema Unint Generacions, cerca de 800 estudiantes de una veintena de institutos leridanos y de otros puntos de Catalunya participaron ayer en la conmemoración escolar en el Teatre de la Llotja con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El acto contó con la organización del Grup DEMD, del departamento de Educación, así como del Memorial Democràtic, la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona y la Paeria.

En un momento en el que quedan muy pocos supervivientes de la barbarie nazi, los alumnos destacaron la importancia de que el testimonio de la memoria pase a las nuevas generaciones para que esos crímenes “no sucedan nunca más, a nadie, en ningún lugar”. Los estudiantes compartieron los trabajos que han llevado a cabo en las aulas sobre el exilio y la deportación para conocer de primera mano la historia de los leridanos deportados. Así, dieron a conocer al concurrido público de la sala Ricard Viñes las historias de Conxita Grangé, Generosa Cortina, Josep Aresté Roigé, Bonaventura Bacardí Casals, Francesc Pau Gómez o Benet Triquell Triquell. Los alumnos recuerdan que más de 300 leridanos fueron deportados a campos de concentración, de los que murieron más de 160.

Jordi Font, director del Memorial Democràtic, hizo un llamamiento a “movilizarse” contra la proliferación de los discursos de odio y las noticias falsas, así como las discriminaciones y persecuciones que aún se suceden hoy en día. Por ello, destacó la importancia de trabajar por la “transmisión” de la memoria y el legado de las víctimas “para conseguir que la barbarie no se repita nunca más”. Por su parte, Sònia Fernández, directora general de Innovación, Digitalización y Currículum de Educación, recordó la responsabilidad de los centros educativos y de las familias en mantener viva esta memoria, mientras que el alcalde, Fèlix Larrosa, pidió “aprender para no volver a cometer los mismos errores”.

El acto contó incluyó un diálogo sobre memoria y redes sociales entre la historiadora Maria Mayayo y el eurodiputado Jaume Asens, quien denunció el genocidio llevado a cabo en Gaza y alertó de que el racismo y el fascismo “no han desaparecido, sino que han cambiado de forma”. “Os animo a ser críticos y a manifestaros”, interpeló Asens a los estudiantes que acudieron a la conmemoración.

La lucha de la leridana Teresa Curià, en un mural

Al finalizar el acto, los estudiantes y autoridades se trasladaron debajo del puente de Príncep de Viana, delante de la rotonda que une las avenidas del Segre y de Tortosa, para inaugurar el mural conmemorativo que recuerda a las víctimas de la deportación nazi. La protagonista de esta obra, del artista Miquel Wert, es Teresa Curià, hija de Enric Curià Gatius, leridano que falleció en el campo de Gusen. El mural quiere remarcar la importancia de que los familiares de las víctimas transmitan el legado a los más jóvenes para conocer el pasado.