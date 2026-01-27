Viento y lluvia en la plana de Lleida y nieve en el Pirineo hasta el viernes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La demarcación de Lleida se enfrenta a una semana marcada por la inestabilidad meteorológica, con viento, lluvia y nevadas significativas en el Pirineo. La previsión del tiempo para los próximos días, desde el miércoles hasta el viernes, anticipa un notable descenso de las temperaturas inicialmente, seguido de un ascenso progresivo, y una cota de nieve fluctuante que afectará especialmente a las zonas de montaña. En el resto del territorio, se esperan chubascos intermitentes e intervalos nublados.

Para el miércoles el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha emitido un aviso por precipitaciones persistentes en el Pirineo, donde la nieve hará acto de presencia en cotas que oscilarán entre los 800 y los 1.200 metros. En las comarcas no pirenaicas, la jornada empezará con intervalos nublados por la mañana, dando paso a chubascos dispersos durante la tarde. Les temperaturas experimentarán un notable descenso generalizado de las temperaturas, mientras que el viento de poniente soplará con rachas moderadas, que podrán ser fuertes en las cotas más elevadas.

La jornada del jueves se caracterizará por precipitaciones generalizadas durante la mañana en gran parte del territorio. La cota de nieve, en esta ocasión, se elevará significativamente, situándose entre los 1.600 y los 1.800 metros. A medida que avance la tarde, se espera una mejora progresiva de las condiciones, con la apertura de claros en el cielo. Les temperaturas iniciarán una tendencia al ascenso de las temperaturas, mientras que el viento, de componente oeste y suroeste, se mantendrá flojo.

Finalmente, el viernes las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Pirineo, con la posibilidad de que se extiendan al resto de la provincia al final del día. La cota de nieve se prevé que se sitúe inicialmente entre los 1.000 y los 1.200 metros, con una posible subida de la cota al mediodía. Con respecto a los termómetros, tanto las temperaturas máximas como las mínimas continuarán su tendencia al ascenso de forma continuada, pudiendo alcanzar los 15 grados en la capital. El viento de poniente soplará con fuerza, siendo un factor a tener en cuenta durante toda la jornada.