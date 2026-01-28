La modelo Laura Ponte regresa a las pasarelas con 52 años

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La modelo gallega Laura Ponte, icono de las pasarelas durante la década de los noventa, regresó ayer a los escenarios con 52 años para participar en un desfile de alta costura de Matthieu Blazy para Chanel. En el Grand Palais de París, transformado en un escenario de cuento encantado con grandes setas de colores y de distintos tamaños, Ponte desfiló con un diseño que fue aplaudido por figuras del cine como Penélope Cruz, Nicole Kidman y Tilda Swinton, así como por la cantante Dua Lipa, que siguieron desde la primera fila la nueva propuesta de Chanel. La modelo viguesa, que durante tres décadas fue portada de revistas de moda e imagen de numerosas firmas, vuelve a la pasarela con fuerza tras un paréntesis en el que se ha dedicado al diseño de vestidos de novia y a la creación de joyas. La exesposa de Beltrán Gómez-Acebo y defensora de la belleza natural ya había desfilado en septiembre, durante la Semana de la Moda de Milán, para la firma Versace.