Dos modelos de coche de Tesla se dejarán de producir por su bajo volumen de ventas

Tesla ha anunciado el cese de producción de sus vehículos Model S y Model X en la primera mitad de este año para reorientar su estrategia hacia la robótica avanzada. La compañía norteamericana destinará una inversión de 20.000 millones de dólares (16.700 millones de euros) a la fabricación de su robot humanoide Optimus, basado en inteligencia artificial, además de impulsar el desarrollo de su sistema de conducción autónoma.

La planta de producción de Fremont, en California, donde hasta ahora se ensamblaban los Model S y Model X, será reconvertida para la creación de robots Optimus. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, ha adelantado que en "pocos meses" la empresa presentará el robot Optimus 3, una versión mejorada capaz de aprender a realizar todo tipo de tareas mediante la visualización de vídeos. Asimismo, la compañía prevé aumentar la producción y modernizar sus instalaciones mediante infraestructuras basadas en inteligencia artificial.

El Model S y Model X serán retirados de la línea de producto debido a su bajo volumen de ventas en comparación con los Model 3 y Model Y, que presentan precios considerablemente más asequibles. En Estados Unidos, el Model S, un sedán de lujo, costaba alrededor de 95.000 dólares (unos 79.380 euros), mientras que el SUV Model X alcanzaba casi los 100.000 dólares (83.570 euros).

Inversión millonaria en xAI de Elon Musk

Tesla también tiene previsto invertir unos 2.000 millones de dólares (1.672 millones de euros) en xAI, lo que supondrá una importante inyección de capital para la startup de inteligencia artificial de Elon Musk, a pesar de que la votación de los accionistas del año pasado no logró obtener la aprobación necesaria.

La empresa automovilística firmó este mes un acuerdo para adquirir acciones preferentes como parte de la última ronda de financiación de xAI, según se desprende del informe de resultados del cuarto trimestre. Ambas compañías también han suscrito un "acuerdo marco" para fortalecer su relación y "mejorar la capacidad de Tesla para desarrollar y desplegar productos y servicios de IA en el mundo físico".

Expansión de los robotaxis a nuevas ciudades estadounidenses

Tesla ha comunicado que su objetivo es expandir su negocio de robotaxis a Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa y Las Vegas durante la primera mitad de este año. Los robotaxis se lanzaron por primera vez en Austin en junio del año pasado.

Resultados financieros: beneficio reducido a la mitad

Tesla ha experimentado un drástico descenso en sus resultados económicos, recortando prácticamente a la mitad su beneficio neto, con una caída del 46% respecto a 2024. La compañía cerró el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros), según el informe de resultados publicado este miércoles.

El mayor coste promedio por vehículo debido a una menor absorción de costes fijos para ciertos modelos, el aumento en las tarifas arancelarias y mayores gastos operativos se encuentran detrás de esta caída del beneficio, según ha informado la empresa norteamericana. Las ventas retrocedieron un 3% interanual, hasta 94.827 millones de dólares (79.313 millones de euros). Tesla entregó aproximadamente 1,63 millones de vehículos a nivel global durante el año, lo que supone un retroceso del 8,42% en sus ventas.