La Llar de Persones Sordes de Lleida celebra su 73 aniversario
La Llar de Persones Sordes de Lleida, que preside Margarita Estradera, celebró el domingo el 73 aniversario de su fundación con un homenaje a varios de sus socios por su trayectoria y su compromiso con la entidad. De este modo, se reconoció a Dolors Farré por sus 25 años como socia, así como a Jesús Blasco y Joan Pampalona por su extensa trayectoria en la asociación, alcanzando ambos el medio siglo de vinculación como miembros.