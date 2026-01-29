Más de 1.500 niños y niñas clamarán por la paz en el Día Escolar de la No Violencia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Lleida conmemorará este año el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) con una propuesta conjunta entre la concejalía de Cooperación de la Paeria, la Plataforma Aturem les Guerres, el Conservatori Municipal de Música de Lleida y las escuelas de música Dalcroze y Artsmusicals en torno a la figura de Pau Casals. De esta forma, mañana las plazas de Pau Casals, de les Magnòlies y de Sant Jordi acogerán a más de 1.500 niños y niñas de 16 centros educativos de la ciudad en una gran acción conjunta por la paz.

En la presentación de ayer el concejal de Cooperación, Jackson Quiñonez, destacó “el importante trabajo en red que han llevado a cabo la administración, las entidades locales, los centros educativos y los medios de comunicación como actores claves en la educación para la transformación social”. Asimismo, los alumnos participantes han trabajado la propuesta pedagógica Mirades al món. Un recorregut pels conflictes actius, con la colaboración de Lleida TV, que ha visitado las aulas para dar voz a los estudiantes, que han explicado desde su perspectiva los diversos conflictos bélicos estudiados. De hecho, ayer también estuvo Mariví Chacón, presentadora de Lleida TV y participantes activo del proyecto DENIP.