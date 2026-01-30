Pequeña tregua del tiempo este fin de semana en Lleida, pero el lunes vuelven los chubascos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La previsión meteorológica para este fin de semana en Lleida apunta a una tregua en las precipitaciones, con un tiempo generalmente más soleado. No obstante, esta calma será efímera, ya que el lunes marcará el retorno de los chubascos generalizados en gran parte del territorio, especialmente intensos en las zonas de montaña.

Durante la jornada del sábado, se espera la posibilidad de algunas precipitaciones en el Pirineo, que se manifestarían en forma de nieve en cotas de entre 800 y 1.000 metros. En el resto de la provincia, las probabilidades de lluvia son significativamente menores, con un tiempo más soleado en general. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso notable en el Pirineo, donde se esperan heladas, mientras que en el resto del territorio la bajada será ligera.

El domingo, la jornada estará marcada por intervalos de nubes, con una débil posibilidad de algún chubasco aislado en el Pirineo y en puntos del oeste de la provincia. Les temperaturas máximas y mínimas experimentarán pocos cambios con respecto al día anterior, con la excepción de un ligero ascenso a la zona del Pirineo. Además, soplará un viento flojo de poniente, que contribuirá a la sensación de calma.

El inicio de la semana, el lunes, traerá un cambio significativo en la dinámica meteorológica. Se esperan precipitaciones generalizadas a causa de la llegada de varios frentes que cruzarán la provincia. Estas lluvias serán más abundantes en el Pirineo, donde la cota de nieve experimentará un descenso considerable, pasando de 1.700 a 1.000 metros al final del día. Les temperaturas, en contraste con las precipitaciones, no sufrirán cambios destacables.