Protección Civil pide limitar actividades en el exterior el sábado por el fuerte viento previsto, especialmente en el Pirineo

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha pedido en declaraciones a la ACN limitar las actividades al exterior este sábado, tanto cerca del mar como a la montaña, por las fuertes ventoleras previstas durante toda la jornada. Solé ha explicado que el viento soplará en zonas "donde no están habituados", como puede ser el litoral desde Barcelona hasta el Ebro, y ha explicado que la semana pasada, en un fenómeno similar, el teléfono de emergencias 112 recibió "más de 800 llamadas". También ha pedido tener cura especial en el Pirineo, donde el viento puede levantar la nieve y generar el fenómeno de la ventisca. Protección Civil ha activado la alerta del Plan de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (Ventcat) y se esperan ventoleras de más de 70 kilómetros por hora.

En un primer momento, los mapas indicaban que después de un episodio de lluvia que no dejará registros de consideración, empezaría a soplar el viento a partir de esta medianoche en el litoral y prelitoral sur del país.

Después, sin embargo, la actualización de la previsión indica que las ventoleras pueden afectar a cualquier punto del país, por lo cual Protección Civil ha querido subrayar el mensaje de prudencia a la ciudadanía. Les abanicadas afectarán al territorio todo sábado, y el domingo se prevé que remitan.

Solé ha explicado que donde se prevé que el fenómeno tenga "más intensidad" sea desde la zona del Baix Llobregat hasta el Delta del Ebro, pero ha recordado que las nevadas intensas que ha habido en el Pirineo harán de este otro punto difícil, donde la combinación de nieve y viento puede generar la ventisca. Eso "complicará las actividades en el exterior", teniendo en cuenta, además, que todavía hay "riesgo de alud" considerable a toda la franja pirenaica, por lo cual ha pedido "prudencia".

Con respecto al litoral, si bien el lado central y sur son los que recibirán con más intensidad las ventoleras, según los mapas, Solé también ha advertido de la incidencia en que tendrán en el Cap de Creus y en la Cabeza de Begur. "Por lo tanto, hay que ir con cuidado en el lugar donde rompen las olas, en los paseos marítimos, pero también en zonas elevadas, muntanyetes próximas a la costa donde el viento nos puede tirar al suelo". De la misma manera ha recomendado prudencia a las actividades náuticas y marítimas.

Además, ha recomendado no salir en zonas boscosas, que están muy empapadas a raíz de las lluvias persistentes de los últimos días y donde el viento puede hacer caer árboles o ramas, y tener también mucha prudencia en el volante, dado que el viento puede afectar a la conducción.