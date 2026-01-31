Una dieta a base de avena reduce el colesterol, según un nuevo estudio

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Sólo comer avena durante dos días parece eficaz para reducir el nivel de colesterol, según ha comprobado un estudio de la Universidad de Bonn, en Alemania, publicado en la revista Nature Communications.

Al ensayo participaron personas con algún tipo de síndrome metabólico, peso corporal elevado, hipertensión arterial y niveles elevados de glucosa y lípidos en sangre. Los participantes consumieron una dieta basada casi exclusivamente en avena, de tipo hipocalórico, durante dos días. Los resultados mostraron una reducción de los niveles de colesterol en comparación con el grupo control, y el efecto se mantuvo estable hasta después de seis semanas.

Los investigadores apuntan a que esta dieta influyó en la composición de los microorganismos intestinales, a la vez que los productos metabólicos producidos por el microbioma. Ambos, parecen afectados positivamente por la avena.

Sin embargo, esta relación beneficiosa del cereal con el metabolismo no es una novedad. De hecho, a principios del siglo XX el médico alemán Carl von Noorden tuvo éxito en el tratamiento de pacientes con diabetes y avena. La profesora adjunta del Instituto de Nutrición y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Bonn, Marie-Christine Simon, justifica la falta de uso de este método en los últimos años con que "hoy existen medicamentos eficaces para tratar a los pacientes con diabetes".

Simon también explica que "queriamos saber como afecta una dieta especial a base de avena a los pacientes", que a pesar de no ser diabéticos sufrían uno síndrome metabólico asociado a un mayor riesgo de la enfermedad.

El método: 300 gramos de avena al día

Se pidió a los participantes que consumieran exclusivamente avena, previamente hervida en agua, tres veces al día. Sólo se les permitió añadir fruta o verdura a las comidas. Comieron 300 gramos de avena los dos días y sólo consumieron en torno a la mitad de las calorías habituales. Un grupo de control también siguió una dieta baja en calorías, aunque esta no incluía avena.

Los dos grupos se beneficiaron del cambio de dieta. Sin embargo, el efecto fue mucho más pronunciado en los participantes que siguieron la dieta a base de avena. "El nivel de colesterol LDL, especialmente nocivo, se redujo un 10%; se trata de una reducción sustancial, todavía que no del todo comparable a efectos de los medicamentos modernos", subraya Simon, y añade que "también perdieron dos kilos de peso por término medio y su presión arterial se redujo ligeramente".

"Conseguimos identificar que el consumo de avena aumentaba la cantidad de ciertas bacterias intestinales", explica Linda Klümpen, colega de Simon y autora principal del ensayo. El microbioma ha sido objeto de creciente atención en las últimas décadas. Ahora se sabe que las bacterias intestinales tienen un papel decisivo en el metabolismo de los alimentos y liberan los subproductos metabólicos que generan en su entorno. Aportan, entre otras cosas, energía en las células intestinales, cosa que les permite realizar mejor sus funciones.

Además, los microbios distribuyen algunos de sus productos por el organismo a través del torrente sanguíneo donde pueden tener varios efectos. "Por ejemplo, pudimos demostrar que las bacterias intestinales producen compuestos fenólicos al descomponer la avena", destaca Klümpen. "Ya se ha demostrado en estudios con animales que uno de ellos, el ácido ferúlic, tiene un efecto positivo en el metabolismo del colesterol. Eso también parece que pasa con otros productos." Al mismo tiempo, otros microorganismos "eliminan" el aminoácido histidina, que si no el organismo lo convierte en una molécula sospechosa promover la resistencia en la insulina.

Mejor mucha avena en dos días, que poca en seis semanas

Los efectos positivos de la dieta a base de avena tendían a seguir siendo evidentes seis semanas después. "Una dieta a base de avena a corto plazo, a intervalos regulares, podría ser una manera bien tolerada de mantener el nivel de colesterol dentro del rango normal y prevenir la diabetes", afirma Simon.

Sin embargo, en el estudio actual, el cereal ejerció su efecto sobre todo en alta concentración y en combinación con una reducción calórica: una dieta de seis semanas, en las que los participantes consumieron 80 gramos de avena al día, sin otras restricciones, consiguió efectos leves. "Como paso siguiente, ahora se puede aclarar si una dieta intensiva a base de avena repetida cada seis semanas realmente tiene un efecto preventivo permanente", concluye.