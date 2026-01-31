Escuelas unidas por la concordia en el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Numerosos centros educativos de Ponent celebraron ayer el Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) con decenas de actividades destinadas a fomentar la convivencia, el respeto y la cultura de la paz en las escuelas. En Lleida ciudad, más de 1.500 niños y niñas se concentraron entre las plazas de Pau Casals, Sant Jordi y les Magnòlies, donde dejaron mensajes de paz sobre mapas dibujados en el suelo y leyeron manifiestos promoviendo la convivencia. Entre los participantes se encontraban alumnos de más de quince centros educativos como el Sant Jordi, Minerva, Sant Josep de Calassanç, Països Catalans, Enric Farreny, Màrius Torres, Parc de l’Aigua, El Carme, Frederic Godàs, Esperança, Maria Rúbies, Joan Oró, Santa Anna, Sant Jaume Les Heures, Santa Maria de Gardeny y Fedac.

Paralelamente, otros centros educativos organizaron actividades internas para sumarse a la jornada. En Maristes Lleida, el alumnado de Bachillerato y el equipo de Pastoral celebraron un encuentro comunitario en el patio, donde la lectura de un manifiesto se combinó con actuaciones musicales en directo. Por su parte, en la plaza Ricard Vinyes, la Escuela Fedac reunió a sus 582 alumnos, quienes compartieron postales sobre la paz y palabras de reflexión en comunidad. La capital leridana no fue la única en conmemorar este día tan señalado. En Tàrrega, la comunidad educativa se concentró en la plaza Major para participar en una instalación artística con mariposas decoradas por los alumnos, seguida por la lectura de un manifiesto y la interpretación de canciones con mensajes pacifistas. Mientras tanto, en Agramunt, todos los centros del municipio celebraron una marcha por la paz, y hubo la lectura de un discurso a cargo de cuatro alumnos de sexto de Primaria. También se llevaron a cabo actividades artísticas con cubos y cajas de cartón, que posteriormente se expusieron en comercios locales.

Durante la semana previa a ayer, alumnos de escuelas de Lleida ciudad trabajaron la propuesta pedagógica Mirades al món. Un recorregut pels conflictes actius, con la colaboración de Lleida TV, que visitó las aulas para dar voz a los estudiantes. De esta manera, pudieron explicar desde su propia perspectiva los distintos conflictos bélicos estudiados, conectando así la teoría con una experiencia práctica y enriqueciendo su educación en valores. El DENIP, impulsado en 1964 por el poeta Llorenç Vidal, se celebra cada 30 de enero, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, y tiene como objetivo promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia entre los escolares.