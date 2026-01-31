Pifarré, una granja Biosphere

Representantes de la diputación de Lleida y miembros de la Granja Pifarré, con el certificado Biosphere. - GRANJA PIFARRÉ

La Granja Pifarré, ubicada en l'Horta de Lleida, ya dispone de la certificación internacional Biosphere, que avala su compromiso con la sostenibilidad, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. La distinción reconoce la innovadora propuesta del espacio leridano, que integra talleres educativos e iniciativas para fomentar el consumo local de productos de proximidad, y su esfuerzo para promover un turismo responsable y el desarrollo territorial en la zona.

La Granja Pifarré tuvo el asesoramiento del Patronato de Turismo de la diputación de Lleida para conseguir esta certificación después de un año aportando evidencias de sus actuaciones sostenibles y educativas. El pasado jueves, el vicepresidente del mismo patronato, Juan Antonio Serrano, y el director, Juli Alegre, visitaron la explotación agrícola y ganadera para compartir y materializar in situ la recepción del reconocimiento.

Como empresa Biosphere Certified, Granja Pifarré mejora su posicionamiento en portales internacionales como Booking, Google y Travalsyt, convirtiéndose en una opción preferente para viajeros comprometidos con la sostenibilidad. Además, obtiene acceso a líneas de bonificación o a programas de sostenibilidad turística.

Actividades variadas

La Granja Pifarré se prepara para organizar varios actos y experiencias durante este año, como un fin de semana en abril para disfrutar de la experiencia de la floración, visitas para grupos escolares con ocho talleres educativos a escoger, el Sant Jordi Agrocultural, La Farmaciola de Pagès, l’Autèntica Soca de Nadal (de carácter teatralizado), el taller de conserva de tomates o el Laberint de Panís, que llegará a su octava edición.