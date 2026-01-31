Protección Civil pide precaución en actividades al aire libre en Catalunya por rachas de viento "muy intensas"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha pedido precaución este sábado en las actividades al aire libre ante rachas de viento "muy intensas" en Catalunya. Hasta el momento las rachas de viento más fuertes se han registrado en Miami Platja (125 km/h), el Perelló (122,4 km/h) y Mas de Barberans (116,3 km/h), en Tarragona, informa en un comunicado.

Según Protección Civil se debe aumentar la prudencia porque el suelo del medio natural está muy húmedo después de los episodios de lluvia lo que, dicen, puede facilitar que el viento tumbe árboles o produzca desprendimientos de tierra.

Además, se recomienda que en zonas urbanas se aseguren o retiren elementos de las fachadas, terrazas y balcones que puedan caer, así como evitar situarse en zonas de árboles o con elementos inestables. Hasta este sábado Bombers de la Generalitat ha atendido 189 avisos por viento, de los cuales 167 provenían de las regiones de emergencias de Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona), la mayoría por caídas de árboles y daños en elementos urbanos.

Además, respecto a las carreteras, en la AP-7 hay un carril cortado en cada sentido en Mont-roig del Camp (Tarragona) por la caída de árboles a la vía y entre Cambrils y l'Ampolla (Tarragona) está restringida la circulación a vehículos articulados.