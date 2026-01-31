MÚSICA
Más de setenta cantantes y grupos catalanes se suman a un boicot contra Spotify
Abandonan la plataforma como crítica porque “financia la industria armamentística en tiempo de rearme y genocidios”
Más de setenta cantantes y grupos de los territorios de habla catalana se sumaron desde ayer a la campaña Boicot en Spotify, lanzando un llamamiento a artistas, discográficas y oyentes para abandonar la plataforma musical. Clara Peya, Mar Pujol, Manel Fortià, Magalí Sare o Salvador Sobral figuran en esta lista que da apoyo a abandonar la plataforma.
Uno de los motivos más destacados es que, según critican, Spotify “financia la industria armamentística en tiempo de rearme y genocidios” y que en los Estados Unidos “la plataforma emite anuncios de ICE, la agencia de control de inmigración y aduanas”.
En una nota en la web de esta iniciativa se explica que hace unos meses les llegó la noticia que el CEO de Spotify, Daniel Ek, había invertido cerca de 700 millones de euros en Helsing, una “start-up armamentística alemana que fabrica tecnología militar con inteligencia artificial”.
La plataforma catalana se ha sumado al boicot colectivo siguiendo el ejemplo en este mismo sentido de la reciente iniciativa vasca Musikariak Palestinarekin, formada por 162 bandas.