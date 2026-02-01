Centros especiales de trabajo de Lleida defienden su papel integrador en medio de la incertidumbre sobre su financiación

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Centros Especiales de Trabajo (CET) de las comarcas de Lleida reivindican su papel clave en la integración laboral y social de personas con discapacidad en medio de un escenario de incertidumbre sobre su financiación. Por una parte, están los retrasos que la Generalitat acumula en el pago de la financiación pública que reciben del año 2025, que ha obligado a los centros a adelantar y endeudarse para poder mantener la actividad. De la otra, temen un posible recorte de las ayudas al personal de apoyo del centro, el llamado el Equipo Multidisciplinar de Apoyo (EMS). Estos equipos velan por la integración no sólo laboral de los trabajadores, sino también la social y centros como la Asociación Alba de Tàrrega reivindican su papel "muy necesario".

Los Centros Especiales de Trabajo (CET) contribuyen a la integración laboral de personas con discapacidad y riesgo de exclusión social que, de otra manera, tendrían dificultades para acceder al mercado ordinario. Su repercusión, sin embargo, no se limita al aspecto laboral, sino que va más allá y afecta por completo a la vida de las personas que trabajan.

Eso se debe, en parte, al Equipo Multidisciplinar de Apoyo (EMS), que acompaña y vela por la integración laboral y social en todos los ámbitos cotidianos de los trabajadores. Eso incluye desde aspectos cotidianos como pueden ser la tramitación de documentación y la participación en actividades deportivas y de ocio, hasta decisiones relevantes como recibir acompañamiento en el objetivo de una persona de vivir sola o en la transición cabe a la jubilación.

Por todo ello, de la Asociación Alba de Tàrrega, piden a la Generalitat que pague los retrasos y que mantenga el presupuesto para el EMS, ya que, de lo contrario, podría afectar profundamente" al acompañamiento "muy necesario" que el equipo multidisciplinar de apoyo ofrece a los trabajadores, ha explicado la trabajadora social Sarai Josa.

El EMS es un equipo que tienen que tener todos los CET y está formado por psicólogos y trabajadores sociales, además de monitores. En la práctica, las personas que lo integran se convierten en "figuras de referencia" para las personas que trabajan a los centros, ya sea por temas relacionados con el trabajo o de su día a día, ha explicado el monitor del CET de l'Acudam, Ruben Sanahuja.

"No es sólo un puesto de trabajo, sino una mirada integral de la vida de esta persona para intentar que cumpla todos aquellos deseos o llegar a todas aquellas metas que se proponga", añade Josa. Eso incluye áreas diversas, como pueden ser acompañamiento psicológico, tramitación de documentación, seguimiento para emanciparse o planes de jubilación, entre otros.

Es el caso de Josep Maria Coma, que lleva desde 2007 detrás de la barra del restaurante El Gat, que forma parte de la Asociación Alba. Le queda poco para jubilarse y el EMS le hace un seguimiento para que cuando llegue el momento, tenga una jubilación activa con actividades y contacto social. "Me ayudan, cuando tengo un problema voy a hablar con la psicóloga y también hablo con la trabajadora social por otros temas", explica Coma.

En el mismo sentido se expresa José Antonio Planillo, trabajador del CET de Acudam desde hace 20 años, que explica que cualquier problema que tiene, dentro y fuera del trabajo, lo puede consultar con la psicóloga o trabajadora social del EMS. "No sé cómo serán las otras empresas, pero como aquí, sin duda, no lo creo", ha indicado.

Por su parte, Arantxa Expósito hace 14 años que trabaja al servicio de limpieza de la Asociación Alba y, aparte de destacar el acompañamiento que reciben de la entidad, también reivindica el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. "Una persona con discapacidad puede tener un trabajo normal como todo el mundo, no hace falta discriminar para que seamos diferentes porque somos capaces de hacerlo todo y no nos tenemos que encasillar en un trabajo", apunta.

El CET de Acudam da trabajo actualmente a 68 personas con discapacidad. En el caso de Alba, son 73 que trabajan en los diferentes servicios del área empresarial de la entidad. La facturación del CET de Alba del año 2024 fue de 1,17 millones de euros, cifra que supone un 46% de sus ingresos totales, y la intención de la entidad es poder incrementar este porcentaje para reforzar su autonomía.

Con respecto al conjunto de la demarcación de Lleida, hay un millar de personas con discapacidad que trabajan en CET y que reciben apoyo de un Equipo Multidisciplinar de Apoyo. En Catalunya, esta cifra representa 10.000 puestos de trabajo, como alertó la entidad Dincat a finales del año pasado.