El sometent, tradición y sabor en L’Espluga Calba

La localidad de L'Espluga Calba celebra este fin de semana su Festa Major, en honor a San Blai, con un protagonista gastronómico indiscutible, el sometent, un plato típico de la zona que ayer se sirvió durante el almuerzo popular. Elaborado a base de arenque salado y una salsa ligada con harina, agua, ajo y guindilla, se cocina tradicionalmente en una sartén. Más de una decena de parejas de cocineros participaron en su elaboración, cada una con su propia versión del plato. El almuerzo tuvo lugar en el patio de armas del castillo y se prolongó durante toda la mañana. Como complemento, hubo una muestra de productos artesanos, cocinados o elaborados por vecinos y vecinas del municipio. Este año, el evento contó con ambientación musical de Swing Gripau. Hoy está previsto un vermut musical en la sala de baile, con La Sobretaula.