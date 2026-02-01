Rosselló recuerda su campanario

El campanario de la iglesia de Sant Pere de Rosselló volvió a ‘lucir’ ayer a través de la proyección de un ‘mapping’ en la fachada. - I. GÓMEZ

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

Aunque físicamente ya no esté, el campanario de la iglesia de Sant Pere de Rosselló se mantiene vivo en el imaginario colectivo de los vecinos del pueblo. Este hecho quedó patente ayer con Repica Rosselló, evento que conmemoró el décimo aniversario de la caída de la estructura —sin dejar heridos o víctimas— y que contó con la participación de diferentes asociaciones y entidades locales, así como con el apoyo del ayuntamiento y la parroquia. Se celebraron actividades intergeneracionales que congregaron a decenas de personas en la iglesia y sus inmediaciones, a pesar del viento gélido que no dejó de soplar a lo largo de la tarde.

Una de las personas promotoras de la iniciativa, Vicenta Guàrdia, de l’Associació Mariana, recordó que “cuando se cumplió el primer año de la caída se hizo un acto multitudinario para recordarlo, pero desde entonces no se había hecho nada como hoy. El tiempo lo borra todo, y por eso hacemos esta conmemoración, para que se vuelva a hablar y se tenga conciencia de la existencia del campanario por parte de todos”, dijo.

El pistoletazo de salida lo dio una exhibición de la colla sardanista Purpurina, que levantó los aplausos del público. A continuación, un grupo de jóvenes recordó el impacto que tuvo el trágico suceso para el pueblo y sus vecinos. Posteriormente, la actividad se trasladó al interior de la iglesia, donde se exhibieron dibujos hechos por niños de la escuela que recordaban la presencia del campanario. También se habilitaron espacios para jugar y para construir una campanilla, las cuales se hicieron repicar durante la tarde.

Hacia las siete de la tarde tuvo lugar uno de los actos más emotivos: la proyección de un mapping —realizado por Lupe Capell Gasol— en la fachada de la iglesia, mostrando imágenes del campanario, así como otras animadas. La escena se acompañó del canto de las corales de l’Escola de Música y de la Flor d’Espígol de Rosselló.

Posteriormente, los asistentes repicaron todos a la vez sus pequeñas campanas y se leyó el manifiesto (ver desglose). Como traca final, estaba prevista la actuación del grupo local Fox System.

Repica Rosselló promovió ayer la celebración de actos que implicaron la participación de vecinos del pueblo de todas las edades. Una de las actividades más exitosas tuvo lugar dentro de la misma iglesia de Sant Pere, donde se habilitó un espacio para la construcción de pequeñas campanas. Mayores y pequeños se divirtieron creando su propia campanilla, que hicieron repicar durante el evento y también en el final, de manera conjunta, para recordar el derrumbe del campanario y homenajearlo.

Las asociaciones ven “necesario” construir un nuevo campanario

La lectura del manifiesto fue a cargo, en primer lugar, de Pilar Gasol, miembro de l'Associació Mariana, que reivindicó que “un campanario en Rosselló es posible”. En este sentido, añadió: "¿Quién lo hará? Aquellos que lo añoramos, que lo hemos querido y lo queremos. En el pueblo tenemos paletas, arquitectos y constructores, y hace falta uno o más proyectos hechos con ilusión para que sea más fácil superar el aspecto económico, tanto por parte nuestra como de las administraciones”. Asimismo, Gasol dijo que "los campanarios muestran nuestra identidad, y nuestro campanario no es solo posible, sino necesario”.En segundo lugar, Genís Casanovas, del colectivo Ensorrada, cerró la lectura recordando que, con el derrumbe, en enero de 2016, podría haber quedado sepultada también la memoria colectiva de la estructura, pero “hemos ido viendo que aquellos recuerdos no habían desaparecido, sino que estaban bien vivos dentro de nosotros”. Por otra parte, Casanovas dijo que “no pedimos la reconstrucción del campanario, aunque estaría bien que se consiguiera, ya que es nuestro patrimonio”.