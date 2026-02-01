Seis años del primer caso del virus de covid en España

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ayer sábado se cumplieron justo seis años desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en España. Fue el 31 de enero del año 2020, a última hora de la noche, cuando el Centro Nacional de Microbiología confirmaba el primer positivo de coronavirus en un turista alemán en la isla canaria de La Gomera. En aquel momento, nadie esperaba que esa enfermedad fuera a provocar más de 100.000 muertos en el país, la declaración del estado de alarma o semanas de confinamiento. Al día siguiente compareció Fernando Simón, entonces director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y explicó que el hombre presentaba “un cuadro leve”. Las autoridades sanitarias empezaron a hacer seguimiento a las personas con las que podía haber tenido contacto en la isla, así como con las que había coincidido en su trayecto hasta allí. Pero lo que entonces se percibió como una situación aislada, pronto se convirtió en una pandemia que transformó la vida de millones de personas y puso al límite los sistemas sanitarios, económicos y sociales del mundo.El virus se expandió con una rapidez vertiginosa: el 3 de marzo se confirmó la primera muerte en València y, el 14, con casi 6.000 positivos y ya 136 muertos, el Gobierno decretó el estado de alarma e impuso un confinamiento inédito.

En Lleida, el primer caso se detectó el 9 de marzo de aquel año en una vecina de 84 años de Castellserà. Dos semanas después, el día 23, acabó muriendo.